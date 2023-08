Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

DAADEN – Mountainbike der Marke „KS Cycling“ in Daaden entwendet

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen, 24. August 2023, 08:50 Uhr und Freitagnachmittag, 25. August 2023, 17:00 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Daaden abgestelltes weißes Mountainbike der Marke „KS Cycling“ durch einen unbekannten Täter entwendet. Auffällig an dem Fahrrad ist der goldene Lenker. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf telefonisch (02741/9260) oder per Email (pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei