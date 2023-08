Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Auffahrunfall in Gebhardshain

Freitagmittag, 25. August 2023 wurde um 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hachenburger Straße in Gebhardshain eine 45-jährige Fahrerin eines VW Golf leicht verletzt. Sie beabsichtigte nach links in die Kirchstraße einzubiegen, was der nachfolgende 53-jährige Fahrer eines Skoda zu spät bemerkte und dem VW Golf auffuhr. Es entstand Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Quelle: Polizei