Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Betzdorf

Freitagmittag, 25. August 2023 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte die 57-jährige Fahrerin eines VW Polo von der Friedrichstraße in Betzdorf nach rechts auf die Steinerother Straße abzubiegen, übersah jedoch einen aus Richtung Alsdorf kommenden und bevorrechtigten 59-jährigen Motorradfahrer. Der versuchte durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, kam jedoch zu Fall und verletzte sich, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Quelle: Polizei