Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

BETZDORF – Auffahrunfall in Betzdorf

Freitagmittag, 25. August 2023 ereignete sich um 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Betzdorf. Aufgrund der ausgefallenen Lichtzeichenanlage tastete sich eine in Fahrtrichtung Wallmenroth fahrende 54-jährige Fahrerin eines VW Polo in den Kreuzungsbereich „Wilhelmstraße/Klosterhof/Schützenstraße“ ein. Der nachfolgende 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr dieser aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf. Die Fahrerin des VW Polo erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Quelle: Polizei