Veröffentlicht am 26. August 2023 von wwa

NORKEN – Verkehrsunfall mit kindlichem Fahrradfahrer in Norken

Freitag, 25. August 2023, in der Nachmittagszeit, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem kindlichen Fahrradfahrer. Demnach befuhr eine Frau mit ihrem schwarzen Opel Transporter den Friedhofsweg aus der Straße Im Oberfeld kommend. Auf dem Friedhofsweg befuhr ein kindlicher Fahrradfahrer diesen gemäß Angaben der Fahrzeugführerin in Zik-Zak-Formation sowie frontal in Richtung des Transporters. Die Fahrzeugführerin musste stark abbremsen sowie ausweichen und kam mit einer Straßenlaterne in Berührung. Das Kind fuhr möglicherweise unwissend des Unfallgeschehens weiter, es kam zu keiner Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrradfahrer. Bei dem kindlichen Fahrradfahrer, der auf einem zum Teil gelben Mountainbike fuhr, soll es sich um einen blonden Jungen im Alter zwischen 7 und 10 Jahren gehandelt haben. Zeugenhinweise werden erbeten. Quelle: Polizei