Veröffentlicht am 25. August 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Wappnen für den Ernstfall: Landesregierung simuliert Cyberangriff auf IT-Systeme des Landes

„Vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage, auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, müssen wir uns auch in der öffentlichen Verwaltung auf den Ernstfall vorbereiten. Die Frage ist leider nicht mehr, ob der Ernstfall eintritt, sondern wann. Es ist daher enorm wichtig, dass auch die Landes-IT einen Cyberangriff unter möglichst realen Bedingungen trainiert“, erklärte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer anlässlich einer landesweiten Cybersicherheitsübung der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung.

Die Bedrohungslage aus dem Cyberraum befinde sich anhaltend auf einem hohen Niveau. Auch Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung gerieten zunehmend ins Visier von Cyber-Kriminellen, betonte der Minister.

Im Rahmen der Übung kam es kurzfristig zu leichten Einschränkungen beim Zugriff auf die Internetauftritte des Landes. An der Simulation des Cyberangriffs nahmen alle Ressorts der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung teil. In die Sicherheitsübung unter der Federführung des Digitalisierungsministeriums waren außerdem der Krisenstab der Landesregierung, der CIO des Landes, Staatssekretär Fedor Ruhose, der Landesbetrieb Daten und Information (LDI) als zentraler IT-Dienstleister des Landes, die IT- und IT-Sicherheitsorganisation des Landes sowie ein externer Dienstleister für Cybersicherheit eingebunden.

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer nahm im Landesbetrieb Daten und Information an der Übung teil und konnte dort beobachten, wie die vorbereiteten Maßnahmen eingeleitet wurden. „Die Landesregierung nimmt die Sicherheit der Daten und Informationen der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst und beabsichtigt daher weiterhin, Cyber-Übungen durchzuführen, um die Cybersicherheit der Landesverwaltung kontinuierlich zu stärken und ihre Resilienz zu erhöhen“, so Minister Schweitzer.