Veröffentlicht am 25. August 2023 von wwa

WERKHAUSEN – „Opa kommt“ und rockt den Dorftreff – „Deutschlands härteste Oldie-Band“ bei freiem Eintritt in Werkhausen

Im vergangenen Jahr hat die Band „OPA kommt“ schon im Gasthaus Zur Post in Weyerbusch für Furore gesorgt, nun tritt „die härteste Oldie-Band Deutschlands“ in Werkhausen auf: Am Samstag, 2. September, ab 19 Uhr im und am Dorftreff in Werkhausen.

Die OPAs werden wieder mit Hardrock der 60er- bis 90er-Jahre begeistern. Fans, die in den Jahren von Deep Purple, Led Zeppelin oder AC/DC jung waren, sind ebenso herzlich willkommen wie Freunde von Livemusik aus der heutigen Jugend.

Veranstalter des Konzerts sind die Ortsgemeinde Werkhausen und der Brodverein 2019 Weyerbusch. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden für einen guten Zweck gebeten. Der Erlös ist je zur Hälfte für die Altenkirchener Tafel und die Kinderkrebshilfe Gieleroth bestimmt.

Foto: „OPA kommt“ heißt die Rockband, die im Sommer 2022 beim Brodverein in Weyerbusch begeisterte. Nun ist sie in Werkhausen zu Gast. Foto: Silvia Patt