Veröffentlicht am 25. August 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Zweite Fereienspaßwoche in der VG AKFL

Beim Ferienspaß, durfte ein Nachmittag auf dem Tennisplatz in Flammersfeld natürlich nicht fehlen. Glücklicherweise blieb es an diesem Nachmittag trocken, so dass Tanja Scholten mit ihrem Team die Kinder mit viel Freude in die Grundzüge des Spiels einweihen und viele verschiedene Übungen anbieten konnte. Die Kinder hatten wie immer großen Spaß.

Da das Minigolfspielen auf Grund des Wetters ins Wasser gefallen ist, musste schnellstens eine Alternative her. Jana, Ella, Alicia und Nimoe haben nicht lange gezögert und im Handumdrehen ein tolles Konzept für einen sportlichen Vormittag in der Raiffeisenhalle in Güllesheim aus dem Hut gezaubert. Quer durch die Halle wurde ein Parcours aufgebaut und nach ein paar Gruppenspielen ging es dann daran, diesen zu bewältigen. Die Kinder waren begeistert und gingen mit einer Urkunde sowie kleinen Preisen nach Hause.

Beim Kochen mit den Flammersfelder Frauen des LandFrauenverband Frischer Wind wurde der Sommer eingeladen zurückzukehren. Thema war „Sommerparty“ und für das Buffet wurde geschnibbelt, geknetet, gebrutzelt und gebacken. Eine besondere Tischdeko mit fächerförmig gefalteten Servietten durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Kinder waren alle mit vollem Eifer dabei und das Ergebnis war überwältigend.

Auch am letzten Ferienspaßtag musste improvisiert werden und so verwandelte sich der Jugendraum Pleckhausen kurzerhand in einen Kinosaal. Als Film wählten die Kinder „Die Schlümpfe“ aus und mit Caprisonne und Popcorn kam richtig Kinostimmung auf!

Alternativ konnten die Kinder basteln und sich von Kerstin Mamone „tätowieren“ lassen. Einige Kinder kreierten ein paar wirklich schöne Armbänder und gestalteten sogar Ohrringe. Die Tattoos kamen sehr gut an und manche Kinder haben sich fast von oben bis unten tätowiert.

Alles in allem war der Ferienspaß ein Riesenspaß für Kinder und Betreuende, die alle sehr flexibel waren und ihr Programm in Windeseile dem sehr unbeständigen Wetter angepasst haben.