Veröffentlicht am 25. August 2023 von wwa

MEHREN – Kaffeeklatsch beim Gem. Chor Mehren –

in diesem Jahr freuten sich die Frauen vom Gem. Chor Mehren ganz besonders, dass sie endlich wieder zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch einladen konnten. Ganz besonders auch, weil sie zahlreichen Mitgliedern danken wollten für die jahrzehntelange Unterstützung des Vereines. Hinzu kamen auch einige Ehrungen vom Chorverband.

Das Gemeindehaus wurde hergerichtet, Blumen, Lollis, Luftballons und hübsch gedeckte Tische luden zur gemütlichen Runde ein.

Die Frauen hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet und begrüßten, unter der Leitung ihrer Dirigentin Veronika Scholz, die zahlreichen Gäste mit einigen Liedvorträgen. Bevor es daran ging den leckeren selbstgebackenen Kuchen zu genießen, erzählte Siglinde Schmidt in lustiger Reimform, was die Oma´s früher so alles in und mit ihren Schürzen machten. Während noch weiter Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke mundeten, spielte Leo David Abrahim aus Hachenburg mit seinen 7 Jahren den Gästen ein Klavierstück vor. Es gab tosenden Beifall und dem Ruf nach einer Zugabe gab er dann gerne nach. Karin Erchadi und Elvire Seeger begegneten sich in ihrem Sketch in einem Cafe in dem es leider keine Tassen, sondern nur „Kännchen“ gab….

Veronika und Thora Scholz sangen im Duett und in passendem Outfit den Song: Nur nicht aus Liebe weinen……. Nach dieser tollen Liedeinlage folgten die Ehrungen.

Ehrungen vom Gem. Chor Mehren:

25 Jahre Mitgliedschaft: Peter Mahnke, Ziegenhain (bekam auch die Ehrenmitgliedschaft), Dagmar Schäfer, Mehren, Uwe Bischoff, Fiersbach

40 Jahre Mitgliedschaft: Günter Klein, Leuscheid, Ralf Schwarzbach, Mehren

50 Jahre Mitgliedschaft: Inge Pick, Mehren, Christine Marenbach, Weyerbusch (bekam auch die Ehrenmirgliedschaft), Willi Bierbrauer, Mehren, Siglinde Schmidt, Fiersbach,

60 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Achten, Mehren, Renate Haas, Altenkirchen, Ute Müller, Mehren,

70 Jahre Mitgliedschaft: Magdalene Zimmermann, Mehren, Emmi Benninghofen, Altenkirchen, Erika Heuten, Fiersbach, Robert Haas, Altenkirchen

Vom Chorverband erfolgten folgende Ehrungen: Ute Klevesahl, Mehren für 25 Jahre Chorleitertätigkeit ( Flötengruppe), Anke Schnabel-Achten, Mehren für 40 Jahre ehrenamtliche Vorstandstätigkeit, Doris Lichtenthäler, Kescheid und Siglinde Schmidt, Fiersbach für 25 Jahre ehrenamtliche Vorstandstätigkeit.

Nach den Ehrungen ging es in gemütlicher Stimmung weiter, Peter Mahnke spielte auf der Mandoline bekannte Volkslieder die zum Mitsingen animierten. Leos Bruder, Tim Elias spielte meisterhaft einige Stücke auf dem Klavier. Auch er durfte nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen.

Im Anschluss daran sang der Frauenchor noch einige Lieder und verabschiedete sich mit einem Abschlussmedley. Doch dieser tolle gemütliche, kurzweilige Nachmittag war noch nicht beendet. Die Gäste blieben gerne noch im Gemeindehaus, um weiter fröhlich miteinander zu plaudern.

Ein ganz herzliches Dankeschön an Ines Badermann und Elvire Seeger für die hervorragende Moderation sowie an alle Helferinnen und Helfer, danke auch an die Kuchenbäcker, ohne deren tatkräftige Unterstützung könnte dieser Kaffeeklatsch nicht stattfinden. Zeigt es uns doch wieder einmal, wie toll und harmonisch unsere Chorgemeinschaft ist.

Foto: (v.l.): Dieter Achten, Peter Mahnke, Inge Pick, Siglinde Schmidt, Magdalene Zimmermann, Anke Schnabel-Achten