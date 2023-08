Veröffentlicht am 25. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die AWO Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen luden zur Mitgliederversammlung

Traditionsgemäß luden die AWO Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen zur Mitgliederversammlung in eine Einrichtung in der Region ein. Dieses Jahr konnte der Vorsitzende Horst Klein zahlreiche Mitglieder im Evangelischen Altenzentrum in Kirchen begrüßen. Einrichtungsleiter Reinhard Schmalzbauer stellte den Gästen das Altenzentrum in schöner Lage unmittelbar an der Sieg vor.

Horst Klein berichtete über die Entwicklung der Vereine nach der Pandemie und über die damit einhergehenden Veränderungen. Die zunehmende Digitalisierung sei auch in der Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen spürbar, so Klein. Geschäftsführer Dr. Holger Ließfeld ergänzte den Bericht um die Neuerungen durch die Reform des Betreuungsrechts zum 01.01.2023. Das Betreuungsorganisationsgesetz (BTOG) stärke die Selbstbestimmung von betreuten Menschen und die Qualität der rechtlichen Betreuung. Die Anforderungen an ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende seien gestiegen. Es sei auch weiterhin angedacht zu expandieren, sofern geeignetes Personal zur Verfügung stünde, so Ließfeld.

Kassenprüfer Bodo Nöchel legte den Kassenbericht dar und lobte die solide Basis der Vereine. Die Kassenprüfung wurde ohne Beanstandungen durch die Kassenprüfer Torsten Henn und Hartmut Hähn durchgeführt.

Abschließend dankte der Vorsitzende Horst Klein den haupt- und ehrenamtlich für die Vereine tätigen Mitgliedern. In geselliger Kaffeerunde wurde noch die ein oder andere Anekdote aus der langjährigen Zusammenarbeit ausgetauscht.