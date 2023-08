Veröffentlicht am 24. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Große Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ in der Sparkasse Altenkirchen

In der Sparkasse Altenkirchen wird vom 12. September bis zum 10. Oktober 2023 die bedeutende Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ während der regulären Öffnungszeiten gezeigt. Pfarrer und Professor Michael Klein freut sich, dass der Evangelische Kirchenkreis Altenkirchen die Ausstellung als Veranstalter in der Kreisstadt präsentiert: „Sie hat bereits auf internationaler Ebene große Beachtung gefunden und wurde in verschiedenen Sprachen weltweit präsentiert, nicht zuletzt von den Vereinten Nationen“, so Klein.

Die Ausstellung wurde auf Initiative des renommierten Tübinger Theologen Hans Küng und seiner Stiftung „Weltethos“ ins Leben gerufen. Sie stellt die großen Weltreligionen in ihren ethischen Aussagen dar und lenkt den Fokus auf den Weltfrieden und ein universelles Weltethos. Die verschiedenen Glaubensrichtungen werden auf ihre gemeinsamen ethischen Grundsätze hin untersucht, die eine Grundlage für gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Frieden bilden können. Die Bedeutung dieser Themen in der heutigen globalisierten Gesellschaft kann nicht genug betont werden.