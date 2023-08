Veröffentlicht am 24. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Dankeschön-Fest mit Pflegefamilien gefeiert

Das gesamte Jahr über leisten sie eine wichtige und wertvolle Arbeit: die Pflegefamilien, die für die Stadtverwaltung Neuwied tätig sind. Um sich bei ihnen zu bedanken und ihren Einsatz zu würdigen, lud der Pflegekinderdienst (PKD) des Jugendamtes sie deshalb zu einem Grillfest ein. Zusammen mit zwei jungen Leuten im Freiwilligen Sozialen Jahr, der Leitung des Pflegekinderdienstes Harald Schwer (Foto links), der Jugendamtsleitung Bernhard Fuchs (hinten rechts) sowie Bürgermeister Peter Jung sorgte das PKD-Team – bestehend aus Anette Zölle, Karsten Graef, Catharina Barrado Otaola, Viktoria Frei und Joanna Schuck – für leckeres Grillgut und delikate Salate. In geselliger Runde wurde geredet, gescherzt und gut gegessen. Ein Höhepunkt des Festes war der Auftritt des Clown-Zauberers Daniel. Mit seinen magischen Tricks verzauberte und belustigte er das Publikum. Alle Kinder, und auch mancher Erwachsener, erhielt am Ende des Auftritts ein personalisiertes Luftballontier. Die Resonanz war so positiv, dass ein solches Event bald wiederholt werden soll. Foto: Peter Jung