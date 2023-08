Veröffentlicht am 24. August 2023 von wwa

NEUWIED – „Neue Wege gehen“ – unter diesem Motto das Generationenzentrum St. Josef kennenlernen – Angebot der Einrichtung für interessierte Pflegekräfte am Sonntag, den 03. September 2023 von 13.00 bis 18.00 Uhr

Eine Ausstellung besuchen, Kaffeetrinken und ganz beiläufig vielleicht einen neuen Arbeitgeber kennenlernen. Diese interessante Kombination bietet das Generationenzentrum St. Josef am Sonntag, den 03.09.2023 ab 13.00 Uhr.

An diesem Tag läuft die Ausstellung „Zickenkrieg“ der Künstlerin Edith Kaufmann in der Einrichtung. Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz und Pflegedienstleiter Sven Mees möchten die Gelegenheit auch dazu nutzen, an diesem Tag Pflegekräften und anderen interessierten Berufsgruppen unverbindlich bei Kaffee und Kuchen die Einrichtung vorzustellen. Die neue Einrichtung ist mit ihrem Hausgemeinschaftskonzept seit nun rund 11 Monaten in Betrieb und hebt sich durch Konzept und Architektur von anderen Häusern der Altenpflege deutlich ab. Das ist noch nicht so bekannt und deshalb haben sich die Leitungskräfte des Hauses entschlossen, ein bewusst niedrigschwelliges Kennenlernen für Fach- und Hilfskräfte, potentielle Auszubildende sowie für Interessent*innen im hauswirtschaftlichen Bereich anzubieten. „Wir wollen neue Wege gehen und zeigen, dass wir ein moderner, innovativer und guter Arbeitgeber mit vielen Vorteilen sind“, sagt Lefkowitz über die Aktion und hofft auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher.

Kontakt: Sven Lefkowitz, Generationenzentrum St. Josef, Beuelsweg 10, 56179 Vallendar, Telefon 0261-64070, Mail: s.lefkowitz@seniorenheim-st-josef.de