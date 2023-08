Veröffentlicht am 24. August 2023 von wwa

BÜSCHENBEUREN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 50 bei Büchenbeuren

Donnerstag, 24. August 2023, gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei Simmern durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 50 kurz hinter der Abfahrt Flughafen Hahn in Fahrtrichtung Morbach gemeldet. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geriet ein PKW, der in diese Fahrtrichtung fuhr, aus derzeit noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. In der Folge kollidierten PKW und LKW mit zwei weiteren PKW, die hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug fuhren.

Die beiden 89-jährigen Insassen des ersten PKW erlitten durch den Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer und der Fahrer des zweiten PKW wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die B 50 in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung bleibt noch voraussichtlich bis 18:00 Uhr bestehen. Neben der Polizeiinspektion Simmern und der Polizeiwache Hahn war auch das professionelle Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz im Einsatz.

Zusätzlich wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Außerdem waren die Feuerwehren Sohren-Büchenbeuren und Kirchberg, drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Quelle: Polizei