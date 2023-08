Veröffentlicht am 23. August 2023 von wwa

BERLIN – Der Bundestag öffnet seine Türen – Erwin Rüddel weckt Aufmerksamkeit für den 17. Tag der Ein- und Ausblicke

„Ich möchte alle Leserinnen und Leser in meinem Wahlkreis auf Sonntag, den 3. September 2023, hinweisen und eine Willkommens-Einladung nach Berlin aussprechen. Denn dann öffnet der Deutsche Bundestag zum 17. Tag der Ein- und Ausblicke seine Türen“, informiert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

An diesem September-Sonntag heißt es seitens des Deutschen Bundestages: „Seien Sie unser Gast und informieren Sie sich über die Arbeitsweise des Parlaments, seiner Ausschüsse, der Fraktionen und der Bundestagsverwaltung. Im Rahmen dessen treffen die Interessierten mit Abgeordneten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen.

Dabei sind abwechslungsreiche Angebote für Alt und Jung zu entdecken. „Bei einzigartigem Panoramablick mit Musik und Snacks lässt sich zudem angenehm entspannen“, ergänzt der christdemokratische Parlamentarier.

Beim Besuch wird auch die moderne Architektur des Parlaments unmittelbar erlebbar. Der Rundgang startet am besten im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Von dort gelangen die Besucherinnen und Besucher über die Spreebrücke in Paul-Löbe-Haus, wo auch Erwin Rüddel sein Berliner Büro hat. Anschließend geht es unterirdisch ins Reichstagsgebäude. Da angekommen, lockt ein Blick in den Plenarsaal.

„Ich denke es wird für alle politisch Interessierten ein gleichermaßen erlebnisreicher und spannender Tag, der Kontakte und Einblick bietet, die sonst so nicht möglich sind. Der Eintritt ist übrigens kostenfrei“, bekräftigt Erwin Rüddel.