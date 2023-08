Veröffentlicht am 23. August 2023 von wwa

NEUWIED – Wann kommt die Querungshilfe im Sohler Weg? Sozialdemokraten bemängeln erneut Situation

Seit mehreren Jahren setzt sich die SPD in Heddesdorf für den Bau einer Querungshilfe auf dem Sohler Weg in Höhe des Friedhofs und des Rewe-Marktes ein. Ein umfangreicher Schriftwechsel liegt dazu mittlerweile vor. Auf Initiative von SPD-Fraktions- und Ortsvereinsvorsitzenden Sven Lefkowitz machten sich nun Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion erneut ein Bild von der Situation und kamen einhellig zu der Meinung, dass Oberbürgermeister Einig hier endlich die notwendige Maßnahme auf den Weg bringen soll.

Zuletzt hatte Lefkowitz am 05. Januar diesen Jahres Einig angeschrieben. Die damals zugesagte unaufgeforderte Antwort blieb aus. „Leider erleben wir das immer wieder, dass wir Antworten gar nicht oder mit einer enormen Zeitverzögerung bekommen“, kritisierte Lefkowitz in diesem Zusammenhang. „Es scheint, dass man die guten Vorschläge der Sozialdemokraten geradezu aussitzen will. Das ist mehr als bedauerlich, da gerade auch diese Maßnahme einen großen Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger in Heddesdorf hat“, so Lefkowitz abschließend.