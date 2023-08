Veröffentlicht am 23. August 2023 von wwa

NIEDERBREITBACH – Verkehrsunfall mit Pedelec – Fahrer in Niederbreitbach

Dienstagnachmittag, 22. August 2023 befuhr ein jugendlicher Pedelec – Fahrer in Niederbreitbach die Straße in der Au in Fahrtrichtung Meisenweg und übersah aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Er fuhr auf das Fahrzeugheck auf und prallte mit seinem Kopf gegen die Heckscheibe des PKW, die zerbrach. Der Fahrradfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen ergaben, dass sich der Jugendliche nur leichte Verletzungen zugezogen hat. Quelle: Polizei