Veröffentlicht am 23. August 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Gretel Pfeifer für 75-jährige Mitgliedschaft im VdK Altenkirchen geehrt

Gretel Pfeifer für 75-jährige Mitgliedschaft im VdK Altenkirchen geehrt. Der VdK Ortsverband Altenkirchen konnte in diesem Jahr auf eine besondere und ehrenvolle Ehrung blicken. Gretel Pfeifer aus Oberwambach wurde für 75 Jahre Mitgliedschaft im VdK geehrt. Weil sie am Sommerfest in Gieleroth nicht teilnehmen konnte, besuchte eine Abordnung des Vorstandes, Gretel Pfeifer zu Hause, um sie zu ehren.

Als Anerkennung wurde ihr eine Urkunde und ein großzügiger Präsentkorb überreicht, sowie eine gute Flasche Wein. Am 1. April 1948 trat Gretel Pfeifer im Alter von sieben Jahren in den VdK ein. Sie ist bis heute ein treues Mitglied geblieben. Während des Besuches, erzählte Gretel Pfeifer von den Anfangsjahren, über den Grund ihres Eintrittes in die VdK, ihre Kindheit und was damit verbunden waren. Zusätzlich wurde ihr Ehemann, Karl Heinz Pfeifer noch für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Foto: Stehend von links: Bruno Wahl Vorsitzender VdK Ortsverband Altenkirchen; Karl Heinz Pfeifer, Fred Nolden, Ehrenvorsitzender VdK Ortsverband Altenkirchen, sitzend: Gretel Pfeifer