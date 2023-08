Veröffentlicht am 22. August 2023 von wwa

KIRCHEN – Vollsperrung der Bahnhofstraße in 57548 Kirchen (Sieg)

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten erfolgt vom 05.09.2023 – 07.09.2023 (jeweils von 21:00 Uhr – 06:00 Uhr) eine Vollsperrung des Bahnübergangs in der Bahnhofstraße in 57548 Kirchen (Sieg).

Das Krankenhaus ist jederzeit aus Richtung Kirch-/Brückenstraße zu erreichen. Die Bushaltestelle am Bahnhof wird in dem o.g. Zeitraum nicht angefahren. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße 14 (gelbe Villa) und gegenüberliegend eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Baumaßnahme über die Kirchstraße bzw. Brückenstraße – Lindenstraße zu umfahren.