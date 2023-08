Veröffentlicht am 22. August 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Frischer Wind für Weyerbusch und Hilkhausen

Anlässlich der Kommunalwahl am 09.06.24 stellt die Wählergruppe Weller ihre Wahlliste am 29.08.23 ab 19.00 Uhr in der Gaststätte „Zur Post“ in Weyerbusch auf. Die Gruppe möchte für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung sorgen, daher sind alle Weyerbuscher*innen herzlich zur Versammlung eingeladen. Wer sich innerhalb der Wählergruppe engagieren möchte, kann sich gerne vorab unter wwweyerbusch.de informieren und sich per mail (kontakt@wwweyerbusch.de) oder direkt bei Max Weller melden.