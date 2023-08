Veröffentlicht am 22. August 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Das Spiel der Arbeitgeber auf Zeit, trotz finanzieller Nöte ihrer Beschäftigten, ist ein Skandal!!! Heißer Sommer kann zum heißen Herbst werden….

Mit dem Streikaufruf der Beschäftigten von IKEA Koblenz/Kaiserslautern und Smythstoys Koblenz, Kaufland Mainz und Germersheim sowie H&M in Kaiserslautern am 21.08.23, erhöht die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) den Druck, auf die Arbeitgeber. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 30.08.23 zeigen die Beschäftigten ihre ausgesprochen hohe Streikbereitschaft. Wie bereits am 18.08.23 vor den Türen von Globus in Kaiserslautern, versammeln sich Streikende aus verschiedenen Betrieben am Donnerstag den 24.08.23 auf dem Gelände von IKEA in Koblenz. Dort werden sie vom Regionsgeschäftsführer des DGB, Sebastian Hebeisen, begrüßt. Bei Globus zeigten mehr als 100 Streikende Kolleg*innen ihren Kampfgeist der zur Durchsetzung der Tarifforderung in diesem Jahr notwendig ist.

Die ca. 150000 Beschäftigten des Rheinlandpfälzischen Einzel-und Versandhandel haben das Spiel auf Zeit von den Arbeitgebern satt. Diese reisen mit dem gleich schlechten Angebot von Bundesland zu Bundesland, obwohl es bei der ersten Präsentation von der Tarifkommission bereits eine Absage gab.

Wie glaubhaft sind dann die Versicherungen der Arbeitgeber, dass sie um die finanzielle Not der Beschäftigten wissen und einen schnellen Tarifabschluss möchten. Ihre Worte passen nicht zu Ihren Taten. Sie lassen ihre Beschäftigten am langen Arm verhungern.

„Immer wieder betonen die Arbeitgeber, dass sie bereits in der 1. Verhandlungsrunde in Rheinland-Pfalz ein Angebot vorgelegt hätten. Das ist richtig, aber nicht hervorzuheben. Es ist das Mindeste, was Beschäftigte erwarten können. Das Angebot der Arbeitgeber bedeutet immer noch Reallohnverlust für die Beschäftigten im Einzel-und Versandhandel“, betont Petra Kusenberg, Gewerkschaftssekretärin für den Handel bei ver.di.

Die Antwort auf dieses Angebot zeigt sich in der ungebrochenen Streikbewegung. Betriebe wie IKEA in Koblenz und Kaufland in Mainz haben bereits bis zu 37 Tage auf ihrem Streikkonto. Weitere Betriebe werden im Laufe der Woche zum Streik aufgerufen. Ab Dienstag (22.08.) H&M Worms, Mittwoch den 23.08. H&M und Douglas aus Mainz, Primark Kaiserslautern und Hornbach Kaiserslautern. Ab dem 25.08.23 kommen Kaufland Alzey, Kaiserslautern, Schifferstadt und Grünstadt hinzu.

„Was eine schnelle Tarifrunde werden sollte, könnte sich zu einem heißen Streik Herbst/Winter 2023 ausweiten“, so Kusenberg weiter. „So lange unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben bereit sind für einen guten Tarifabschluss zu kämpfen, so lange werden wir sie dabei unterstützen. Und wenn es das Weihnachtsgeschäft betrifft, dann ist das so“, sagt Petra Kusenberg abschließend.

ver.di fordert eine Erhöhung aller Gehälter und Löhne um 2,50 € pro Arbeitsstunde, sowie die Erhöhung der Auszubildendenvergütung um 250 € je Ausbildungsjahr und 12 Monate Laufzeit des Tarifvertrages.

Eine zentrale Forderung der Gewerkschaft ist die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge für den Einzel-und Versandhandel in Rheinland-Pfalz.

Das Angebot der AG sieht eine Laufzeit von 24 Monaten vor. Ab 01.08.2023 eine Erhöhung um 5,3 %, plus Inflationsausgleichsprämie von 450 € für die Nullmonate von Mai bis August. Erhöhung der Auszubildendenvergütung zum 01.08.2023 um 5,3 %. Zum 01.05.2024 eine Erhöhung um 3,1 % (auch für die Auszubildendenvergütung).

„Rechnet man das Angebot auf das erste Jahr um, dann bedeutet dies für die Beschäftigten im Handel, eine Erhöhung in der Endstufe um 0,90 € Erhöhung. Also nicht einmal 1 €“, erklärt die Gewerkschafterin.

Dieses Angebot hat wenig mit der Forderung von ver.di zu tun. Dass sich die Arbeitgeber so schwertun, führt in dieser Tarifrunde zu einer anderen Qualität an Streitkultur in den Betrieben. „Unsere Kolleginnen und Kollegen zeigen sich sehr innovativ. Sie entwickeln eigene Ideen und setzen sie mit unserer Hilfe um. So entstand die Idee des Streiktreffens in Koblenz am 24.08.23, von den ver.di Vertrauensleuten des IKEA Standortes in Koblenz und Kaiserslauern. Das ist absolut toll und unterstützt uns in unserer Arbeit“, sagt Kusenberg abschließend.