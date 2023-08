Veröffentlicht am 22. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Rotes Kreuz verabschiedet drei Übunsgleiterinnen aus dem Gymnastikbereich

Der DRK-Kreisverband Altenkirchen hat insgesamt drei Übungsleiterrinnen verabschiedet. Helga Schneider, Kundert betreute seit 2009 gleich zwei Gruppen in Kundert. Dorothee Schuhen, Brachbach war seit 16 Jahren in Kirchen und Marita Scheurer, Brachbach seit 17 Jahren in Brachbach beim DRK-Kreisverband als Übungsleiterin tätig und organisierten dort die Gruppen. Für ihre langjährige Treue und Engagement bedankte sich der DRK-Kreisverband Altenkirchen ganz herzlich.

„Bewegung ist das beste Mittel um elastisch und gesund zu bleiben“ und Freude an jedem neuen Tag. Durch die Gymnastik wird nicht nur die Beweglichkeit gefördert, sondern auch Kreislauf und Atmung angeregt, das Gedächtnis und die Reaktion verbessert. Natürlich kommt die Geselligkeit und die Gemeinschaft in den Gruppen nicht zu kurz.

Mehr Infos über die Gruppen in den Bewegungsprogrammen und über die Tätigkeit des Übungsleiters beim Roten Kreuz, gibt es bei Birgit Schreiner, Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.