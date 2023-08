Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

BRACHBACH – Diebstahl in Brachbach –

Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde bei einem in der Hofeinfahrt abgestellten VW Touran in der Büdenhölzer Straße, dass Spiegelglas des rechten Außenspiegels wie auch die rechte Nabenabdeckung der vorderen Alufelge, durch einen unbekannten Täter, entwendet. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0 Quelle: Polizei