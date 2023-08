Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

GÜLLESHEIM – Verkehrsunfall unter Alkohol auf der B 256 in Güllesheim

In den frühen Samstagmorgenstunden, 19. August 2023 gegen 01:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus eine vermutliche Trunkenheitsfahrt auf der B 256 zwischen Flammersfeld und Güllesheim gemeldet. Die entsandte Streife stellte ein Fahrzeug fest, auf das die Beschreibung zutraf. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte die 23jährige Fahrzeugführerin mit erhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. An der Einmündung zur Lindenstraße in Güllesheim verlor sie alkoholbedingt die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Anschließend konnte das Fahrzeug in der Talstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrerin wies einen Alkoholwert von 1,82 Promille auf. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Quelle: Polizei