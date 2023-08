Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Randalierende Person in Vettelschoß

Samstagabend, 19. August 2023 gegen 23:30 Uhr meldete die Wirtin einer Gaststätte aus Vettelschoß eine randalierende männliche Person in ihren Räumlichkeiten. Vorher sei es zu Körperverletzungsdelikten gekommen. Der 37jährige Mann trat einem 48jährigen Mann ohne Vorwarnung mit dem beschuhten Fuß in den Rücken. Eine weitere 25jährige männliche Person eilte ihm zu Hilfe und drückte den Täter zur Seite. Als Reaktion warf der Aggressor eine Wodkaflasche nach dem Helfer und traf ihn am Oberkörper. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Gegen den stark alkoholisierten Beschuldigten wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei