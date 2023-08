Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Beschädigung der Schranke in der Baustelle Weyerbusch

In der Nacht von Freitag, 18. August 2023, auf Samstag, 19. August 2023, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer die Schranke in der Baustelle der Raiffeisenstraße in Weyerbusch beschädigt. Das Fahrzeug prallte, nach Spurenlage, gegen den Schrankenbaum, so dass dieser verbogen und verschoben wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise möglicher Unfallzeugen. Quelle: Polizei