Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

RETTERSEN – Retterser Dorffest für die ganze Region

Am Dorfgemeinschaftshaus spielte sich zwei Tage das Geschehen um das große Dorffest ab. DJ Ohrwurm eröffnete am Samstagabend das Retterser Dorffest. Bei erträglicher Witterung gab es ausreichend kühle und erfrischende Getränke und der DJ untermalte mit gängiger Unterhaltungsmusik das muntere Treiben auf dem Vorplatz und im Dorfgemeinschaftshaus.

Mit dem Gottesdienst wurde der Sonntag eingeläutet, dem sich der traditionelle Frühschoppen anschloss. In der Mittagszeit zeigte die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Mehren ihr Erlerntes. Gemütlich wurde es in den Nachmittagsstunden. Jung und Alt traf sich zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen oder am Pavillon zum kühlen Bierchen. Hier fanden sich auch die Maulsbacher Schützen mit ihrer amtierenden Königin und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mehren ein. In dem Bereich sah die Jugend sich animierte am Nagelklotz ihr Geschick in der Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Der Ortschef bereitete die Luftballons mit den Absenderkarten für den großen Luftballonwettbewerb für die jüngeren Generationen vor. Die moderne Hüpfburg lockte Jungen und Mädchen zu artistischen Sprung- und Fallübungen. Am Basteltisch gab es die Möglichkeit sich künstlerisch zu betätigen. Es gab auch solche Jugendliche, die sich nicht von ihrem Handy trennen konnten und sich so mit ihrem Nachbarn unterhielten. Zur musikalischen Unterhaltung trug der Bläser-Chor Schöneberg bei. Fotos: Diana und Renate Wachow