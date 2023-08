Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

REGION – Rätsel um Fischschwund gelöst?

Im Vorgarten vor dem Haus befindet sich ein kleiner Fischteich, ein wirklich kleiner. Gerade so einen Quadratmeter groß. Eine Handvoll Goldfische tummelte sich darin. Bei den warmen Temperaturen musste da schon mal zur Kühlung und Sauerstoffanreicherung der ein oder andere Eimer Wasser nachgefüllt werden. Plötzlich wurde die Zahl der Fische weniger. Verendete Tiere schwammen aber nicht im Wasser. Fischreiher? Ne bei dem Busch und Baumbewuchs höchst unwahrscheinlich. Wo waren die Fische hin? Mitten in der Woche, eines Nachmittages löste sich das Rätsel. Am Beckenrand lag eine, gut einen Meter lange Ringelnatter. Der Kopfbereich war aber nicht zu sehen. Die Natter hatte einen Dreiviertelmeter neben dem Teichlein ein unterirdisches Domizil gefunden. Ein altes, ausgehöhltes Holzstück diente ihr augenscheinlich als Unterschlupf. Inzwischen scheint sie, wohl mangels vorhandener Fischnahrung, an einen anderen Ort gezogen zu sein. Fotos: diwa