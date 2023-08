Veröffentlicht am 18. August 2023 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall mit kindlichem Fahrradfahrer in Hachenburg, Johann-August-Ring

Donnerstagabend, 17. August 2023, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall einem kindlichen Fahrradfahrer in Hachenburg, Johann-August-Ring. Demnach befuhr ein 62-jähriger Mann aus der VG Hachenburg mit dem Pkw den Johann-August-Ring in Stadtlage Hachenburg. Von links kommend, aus Richtung Neugasse in Richtung Johann-August-Ring, befuhr ein kindlicher Fahrradfahrer mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit sowie unter Nichtbeachtung des Vorranges und kollidierte mit dem von rechts kommenden Pkw. Der 62-jährige stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes. Das Kind erschien ihm nicht verletzt. Der junge Fahrradfahrer verließ nach dem Unfallereignis unerlaubt die Örtlichkeit, ohne weitere Angaben zu machen. Bei dem kindlichen Fahrradfahrer solle es sich um einen Jungen im Alter zwischen 7 Jahre und 8 Jahren gehandelt haben. Der Junge führte ein blaues Fahrrad mit sich. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf zirka 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per Email unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei