FLUTERSCHEN – Westerwald-Verein Fluterschen trifft den Partnerverein Rando65 Tarbes

Deutsch-Französische-Woche – Wandern-Kultur-Geschichte, unter diesem Motto treffen sich der Westerwald-Verein Fluterschen und der Partnerverein Rando65 Tarbes (am Fuß der Pyrenäen) von Sonntag, 03. bis Sonntag,10. September 2023 in der Pfalz, in Trippstadt im Hotel Zum Schwan.

Neben Wanderungen an vier Tagen (Karlstalschlucht, Dahner Felsenpfad, Hinterweidenthaler Teufelstisch und der Burg Nanstein-Weg bei Landstuhl) stehen auch Kultur und Geschichte an zwei Tagen auf dem Programm. Stadtführungen in deutsch und französich in Neustadt an der Weinstraße und der Domstadt Speyer. Besichtigung und Führung in deutsch und französisch im Hambacher Schloß, das Schuhmuseum in Hauenstein, Besuch der Reichsburg Trifels und die Burg Nanstein.

Das Ziel des Projektes ist die Partnerschaft dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen, das Zusammenleben und die Freundschaft der Bevölkerung beider Vereine durch intensive Kontakte zu fördern, auszubauen und zu vertiefen. Ein weiteres Ziel ist, die Schönheiten beider Regionen kennen zu lernen, zu vertiefen und die deutsch-französische Freundschaft zu stärken im Sinne eines vereinigten Europas. Gefördert wird dieses Projekt vom Deutsch-Französischen-Bürgerfonds www.buergerfonds.eu.