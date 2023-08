Veröffentlicht am 19. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neues LEADER-Regionalmanagement nimmt Arbeit auf – LEADER-Region Westerwald-Sieg startet in die Förderphase 2023 bis 2029

Die LEADER-Region Westerwald-Sieg, die bis auf die frühere Verbandsgemeinde Flammersfeld – sie gehört zur LEADER-Region Raiffeisenregion –, das gesamte Gebiet des Landkreises Altenkirchen abdeckt, ist Anfang Juli in die neue Förderphase 2023 bis 2029 gestartet. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westerwald-Sieg ist voller Tatendrang, um die Entwicklung der Region im Rahmen von LEADER mitzugestalten: „Dank der Kofinanzierung durch Mittel aus dem LEADER-Ansatz konnten in der Vergangenheit schon viele Projekte in der Region umgesetzt werden. Von einer Förderung profitieren konnten Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen und Kommunen. Wir freuen uns sehr, dass die Möglichkeiten, die das LEADER-Programm in der Region eröffnet, durch die erneute Anerkennung des Landes auch zukünftig offen stehen“, so LAG-Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski.

Die Besetzung des Regionalmanagements, das den LEADER-Prozess in der Region koordiniert, wurde vom Landkreis Altenkirchen in einem europaweiten Vergabeverfahren extern ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt, wie in der vorherigen Förderperiode, das Büro neuland+ Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklung GmbH & Co KG. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit neuland+. Mit der erneuten Beauftragung gibt es Kontinuität in der Zusammenarbeit und die Kenntnisse der regionalen Besonderheiten bleiben erhalten. Wir arbeiten schon seit Jahren sehr eng und zielführend mit dem Regionalmanagement zusammen“, so Jennifer Siebert, Leiterin der Regional- und Kreisentwicklung des Landkreises Altenkirchen.

Personell wird das Regionalmanagement im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen hauptsächlich von zwei Mitarbeitern des Büros besetzt. Der Geograph Niklas Mäder und der Berufspädagoge Ralf Seelbach kennen die Region und sind bereit für die vielfältigen Aufgaben, die das LEADER-Regionalmanagement mit sich bringt. Die beiden stehen allen zur Seite, die eine Projektidee in die Tat umsetzen und dafür eine Förderung über LEADER beantragen möchten. „Obwohl wir auf unserer Website (www.region-westerwald-sieg.de) schon viele Informationen zum Thema LEADER aufgeführt haben, empfiehlt es sich, bei einer konkreten Idee das persönliche Gespräch mit uns zu suchen. Dies ermöglicht es uns, recht schnell eine Einschätzung zur Förderfähigkeit des Vorhabens abzugeben und Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Das Regionalmanagement unterstützt die Projektträger von der Idee bis zur Umsetzung“, so Niklas Mäder.

Kontaktdaten und weitere Informationen zur LEADER-Region Westerwald-Sieg:

www.region-westerwald-sieg.de Niklas Mäder und Ralf Seelbach: westerwald-sieg@neulandplus.de, Tel.: 02681-812182

Foto: Das neue LEADER-Regionalmanagement: Niklas Mäder links) und Ralf Seelbach. (Foto: Thorsten Stahl)