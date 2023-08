Veröffentlicht am 19. August 2023 von wwa

MARIENTHAL – 600 Jahre Marienthal: Ortsgemeinde und Gastronomen laden zum Mitfeiern ein

1423 wurde das Klosterdorf Marienthal erstmals urkundlich erwähnt. Neun Tage lang – vom 26. August bis 3. September – werden diese 600 Jahre gefeiert. Die Ortsgemeinde Seelbach und die Marienthaler Gastronomen haben ein Unterhaltungsprogramm für alle Generationen und Interessierten aus der Region organisiert. Neben geführten Wanderungen, Vorträgen, Outdoor-Angeboten und Lesungen für Kinder gehören diverse Shows zum Festprogramm.

Die Besucher können sich auf zahlreiche kulturelle und kulinarische Angebote in der besonderen Atmosphäre des Wallfahrtsorts freuen.

Die Festtage beginnen mit einer geführten Wanderung rund um den Ort am Samstag, 26. August. Dieses Angebot kann man auch am 30. August noch einmal wahrnehmen. Wanderführer Helmut Hain lässt die Teilnehmer sowohl einen schönen Ausblick auf Marienthal genießen als auch den lichten Talgrund des Lohmühlenbachs und die „Lost Places“ des historischen Bergbaus. Anmeldung (erforderlich) an tourismus@hamm-sieg.de oder 02682 969 789.

Eine besondere Attraktion der 600-Jahrfeier ist das Kochen über offenem Feuer. Die „Bärenfeuer Kochschule“ lädt zum Showkochen (27. August) und zu Kochkursen (30. und 31. August) mit Feuer und Flamme ein. Angeleitet von dem fernsehbekannten Rolf Iven werden gemeinsam leckere Speisen im Feuer zubereitet. Dabei kommen Utensilien wie der Dutch Oven zum Einsatz.

Kinder sind der Natur entfremdet? Nicht wenn sie einen Outdoor-Nachmittag mit Rolf Peters mitgemacht haben (28. und 29. August). Er bringt Kindern ab 10 Jahre die Bushcraft-Survival-Skills näher. Das Bushcraften beschreibt die uralte Fertigkeit, in der Natur zu (über)leben. Es werden Werkzeuge und Shelter (Unterkünfte) hergestellt, verantwortungsvolles Feuermanagement erlernt und geübt, wie man mit dem Messer sicher Gegenstände anfertigt. Anmeldung (erforderlich) unter 0177 6761341 oder tourismus@hamm-sieg.de.

Wer kann gut singen, zaubern oder ein Instrument spielen? Wer sieht sich als Slammer oder Standup-Comedian? Und vor allem: Wer traut sich, sein Können auf offener Bühne zu präsentieren? Diese Fragen stellen die Organisatoren der 600-Jahrfeier an junge und ältere Talente aus der Region, denn am Mittwoch, 30. August, 16 Uhr, startet dort eine große Talentshow. Wer auftreten möchte, schickt ein Video mit seinem Talent und seinen Kontaktdaten an das Festkomitee unter der Nummer 0176 44446361.

Das gesamte Programm in Kürze:

Samstag, 26. August: ab 14 Uhr geführte Wanderung um Marienthal; nachmittags Kaffee und Kuchen, abends spezielle Angebote der Gastronomen; ab 19 Uhr Jojo Weber und Band.

Sonntag, 27. August: 11 bis 16 Uhr Klosterdorfmarkt mit Verkostungen sowie Showkochen über offenem Feuer; ab 12 Uhr Jörg Brück als Bänkelsänger unterwegs auf dem Klosterdorfmarkt; ab 13 Uhr Vortrag zu Kräuter- und Heilkunde (Referent Heiko Christmann); nachmittags und abends spezielle Angebote der Gastronomen.

Montag, 28. August: 12 bis 16 Uhr Outdoor für Kinder; 16 Uhr Lesung für Kinder; abends Grillabend am Haus S.E.E.

Dienstag, 29. August: 12 bis 16 Uhr Outdoor für Kinder; 16 Uhr Lesung für Kinder;

Abends: Grillabend Haus S.E.E.; 19 Uhr Irish Folk Punk Shamrock bei den Heinzelmännchen mit „The Rogues from County Hell“.

Mittwoch, 30. August: 14 Uhr geführte Wanderung um Marienthal; 11 bis 16 Uhr Kochkurs über offenem Feuer; 16 Uhr: Talentshow.

Donnerstag, 31. August: 11 bis 16 Uhr Kochkurs über offenem Feuer.

Freitag, 1. September: 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Haus S.E.E. mit Musik von Jörg Brück; 18 Uhr Autorenlesung mit Sonja Roos‘ „Die Lavendeljahre“ im Hofcafé Heinzelmännchen; 22 Uhr Gruselgeschichten auf der Waldbühne.

Samstag, 2. September: 14 Uhr Historische Führung auf dem Klosterdorfweg mit Hermann Wessler; 13 bis 15 Uhr „Schräglage“ Jazzband (20 Jahre Schräglage); abends: spezielle Angebote der Gastronomen,

Sonntag, 3. September: 10.30 Uhr Frühschoppen mit den Jagdhornbläsern des Hegerings Hamm (Sieg); 11 Uhr Historische Führung auf dem Klosterdorfweg mit Hermann Wessler; 12 bis 14 Uhr Jojo Weber solo.

Eine ausführliche Beschreibung des Festprogramms findet sich unter www.hamm-sieg.de