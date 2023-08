Veröffentlicht am 20. August 2023 von wwa

MARIENTHAL – 600 Jahre Marienthal, 20 Jahre „Schräglage“

Am Samstag, 2. September, sorgt „Schräglage“ für ein musikalisches Highlight bei der 600-Jahr-Feier in Marienthal. Wie der Zufall es will: Auch die Schräglage Jazzband, die aus Hamm und Umgebung nicht mehr wegzudenken ist, feiert ein Jubiläum: Sie besteht seit 20 Jahren.

Die Band wurde 2003 gegründet in der Besetzung: Klavier, Banjo, Schlagzeug, Sousaphon, Klarinette/Saxophon, Posaune, Trompete und Vocal (Sängerin). Alle Musiker waren untereinander bekannt und haben quer durch alle Stilrichtungen jahrelang weitreichende Musikerfahrung, von Egerländer bis Swing, von Big Band bis kleine Combo.

Gekonnte Improvisationen und Breaks

Von Anfang an bevorzugen die Aktiven die Stilrichtungen des New-Orleans-Jazz und des Dixieland, driften aber auch oft ab in die Swing-Ära. Die Musiker legen großen Wert auf gekonnte Kollektivimprovisationen, auf eingelegte Breaks und Einzelimprovisationen der gegebenen Melodien.

Die Bandmitglieder sind immer mit „Herz“ bei der Sache und meistens dauert es nicht lange, bis der Funke zum Publikum überspringt. Die einzelnen Musiker geben sich auf der Bühne jegliche Freiheiten, die im Rahmen der Musik und deren Vorgaben möglich sind, es sind keine starren Abläufe, Improvisationen klingen nie nach einem gleichen Schema, die einzelnen Solisten spielen mit den Melodien und manchmal auch diese mit ihnen…

Mit Herz und viel Freude am Spiel

Der Spaß steht im Vordergrund und wird vom Publikum sofort wahrgenommen. Mit dieser Freude am Spiel hat Schräglage es geschafft, sich in relativ kurzer Zeit einen Namen zu machen – nicht nur in deren Heimat im Westerwald, sondern deutschlandweit und im angrenzenden Ausland. Zu den Auftrittsorten gehören Köln und Kühlungsborn, Weimar und Wymarshof, Berlin und Bonn, Magdeburg und München sowie viele mehr.

Seit vielen Jahren hat die Band auch gemeinsame Auftritte mit dem Boogie-Woogie-Star Deutschlands Jörg Hegemann (übrigens am 9. September wieder bei der „Nacht der Genüsse“ in Hamm) sowie jährliche Auftritte mit Comedystar Stefan Reusch.

Die Besetzung: Walter Siefert (Piano); Willi Welters (Schlagzeug); Gerd Müller (Sousaphon); Johannes Pfeifer (Banjo, Bass, Vocal); Marian Zygmunt (Klarinette, Saxophon); Peter Krämer (Trompete, Vocal); Eckhard Hannappel (Posaune)

Nächste Auftritte in der Region: Samstag, 2. September, 13 Uhr, auf der Festbühne in Marienthal; Sonntag, 3. September, 11 Uhr, Schloss Schönstein; Samstag, 9. September, 18 Uhr, Nacht der Genüsse, Hamm (Sieg)