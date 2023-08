Veröffentlicht am 19. August 2023 von wwa

BIRKEN – Obstgartenfest in der Birker Obstplantage – Birken (bei Mudersbach).

Zum zweiten „Obstgartenfest“ am Samstag, 26. August 2023 lädt der „Gemeinnützige Obst- und Gartenbauverein Birken e.V.“ in die historische Birker Obstplantage (Kapellenweg – Eingang neben dem Lehrbienenstand) ein. Das Fest beginnt um 14:00 Uhr und klingt abends mit einem geselligen Dämmerschoppen aus. Speisen und Getränke aller Art werden angeboten. So runden neben Kaffee und Kuchen, auch herzhafte Speisen wie Gulaschsuppe und asiatische Frühlingsrollen das breite Angebot ab. Weiterhin kann Blütenhonig aus dem Imkerdorf Birken gekauft werden. Die Organisatoren des OGV-Birken freuen sich über nette Gäste und schöne Stunden in der entspannten Atmosphäre der in vielen Teilen naturbelassenen Birker Streuobstwiese. Wer möchte, kann eine Picknick-Decke mitbringen und so einfach mit Freunden die Natur genießen. Mehr Informationen unter www.OGV-Birken.de oder auf Facebook-Präsenz des Vereins.