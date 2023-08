Veröffentlicht am 19. August 2023 von wwa

TORNEY – Spielfest: Reichlich Action am 3. September auf Torney

Zum Ausklang der Sommerferien wird auf Torney noch einmal richtig getobt und gespielt: Am Sonntag, 3. September, richtet das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied in Kooperation mit den Torneyer Vereinen und Institutionen wieder das traditionelle Spielfest aus. Das Fest in und am Bürgerhaus in der Westpreußenstraße im Neuwieder Stadtteil Torney beginnt um 12 Uhr und endet um 17 Uhr. Kinder ab drei Jahren können acht unterschiedliche Spiel- und Erlebnisstationen besuchen. Darunter fallen beispielsweise eine Tischtennisstation der Tischtennisfreunde Torney Engers, Entchen angeln und Dosen werfen – angeboten von der evangelischen Kita Torney – oder die Spielstation des Stamm Pilgerim Flakonie. Ergänzt werden die Möglichkeiten mit Stationen des städtischen Kinder- und Jugendbüros. Um 15 Uhr kommt das Naturteam Kurz am Fest vorbei und ermöglicht den Kindern eine Reitrunde auf einem Pony. Neben diesen Angeboten haben Familie zudem die Möglichkeit, gemeinsam auf dem Gelände mit den vorhandenen Spielen zu spielen. Alle Angebote sind kostenlos. Für das leibliche Wohl zu kleinem Preis sorgen die Torneyer Möhnen, der Heimat- und Verschönerungsverein Torney und die evangelische Mennonitengemeinde Neuwied.