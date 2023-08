Veröffentlicht am 18. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater informieren am 1. September

Sicherheit bedeutet Lebensqualität, auch und gerade im höheren Alter. Daher geben die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied am Freitag, 1. September, älteren Bürgerinnen und Bürgern wieder wertvolle Tipps zur Sicherheit – ob in den eigenen vier Wänden oder unterwegs. In den Räumen des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, können Senioren dann von 10 bis 12 Uhr ihre Fragen zum Thema Sicherheit im Alltag an die von der Kriminalpolizei geschulten Ehrenamtlichen stellen.

Ihre Sprechstunden bieten die Senioren-Sicherheitsberater in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt an jedem ersten Freitag im Monat an. Sie klären über die unterschiedlichsten gefährlichen Situationen wie Einbruch, Enkel-Trick und angebliche Erbschaften gegen Vorauskasse oder Schock-Anrufe auf. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen finden Interessierte auch online unter www.neuwied.de/sfs.