Veröffentlicht am 18. August 2023 von wwa

REGION – Nebel – neblige Morgenrunde – Ein Erlebnis in früher Morgenstunde

Wunderbar trocken und hell war der Morgen, ab heute soll es wieder wärmer werden, was meine Hunde und ich nicht so gut ab können – also: frühe Morgenrunde! Und was ist? Nebliger Nebel – Sichtweite circa 10 Meter – eher weniger. Ich will laufen, aber sind die Drei schon so sicher? Bin ich so sicher? Sind Windschweine auf dem geackerten Feld? Zero muss auf jeden Fall gesichert werden, denn seine Nase ist besser als meine und wenn ich nix sehen kann, habe ich keine Chance. Der Raptor (Lilo) ist momentan sehr ambivalent, aber ich find sie muss sich auch beweisen dürfen. Der Bear – die sichere Bank. Also versuche ich mal was …. der Bear aus dem Auto – abgesetzt. Kofferraumgitter geschlossen! Ich schicke den Bear vor, zu schauen …. hat er noch nie gemacht. Es gab kein Kommando dafür und trotzdem: er hats gemacht – einmal in den Nebel rein und auf direktem Weg wieder zurück und sein Blick sagte: alles sicher, und so war es. Ich konnte die Kleinen laufen lassen und Zero an langer Leine sichern und der Morgen war toll. Alle Drei gut ansprechbar. An einer Stelle waren die beiden Großen sehr aufmerksam und körperlich starr, da sind wir dann umgedreht. Aber ansonsten bin ich stolz auf mein kleines Grüppchen.