Veröffentlicht am 18. August 2023 von wwa

VALLENDAR – „Zickenkrieg“ im Generationenzentrum St. Josef in Vallendar – Die Künstlerin Edith Kaufmann lädt am ersten Septemberwochenende zur Ausstellung mit Vernissage ein

Die Künstlerin Edith Kaufmann malt seit mittlerweile mehr fast 30 Jahren und hat neben der Kunstschule in Filderstadt auch die Kunstschule in München besucht. Begonnen mit Drucken und Aquarellen kam sie später zur abstrakten Malerei und zur Arbeit mit Acryl, Pigmenten und anderen Materialien. Edith Kaufmann sagt über sich, dass ihr eine Stilrichtung nicht wichtig sei, vielmehr ist es die Neugier auf neue Welten, die ihr Schaffen prägt. So sammelte sie auch Erfahrungen in der Aktmalerei und im Bodypainting. Hiermit war sie beispielsweise auch schon in ihrem Wohnort Linz am Rhein zu sehen.

Der Schwerpunkt ihrer Ausstellungen war allerdings zunächst in Süddeutschland, in den letzten Jahren hat sie sich auch in ihrer Wahlheimat am Rhein stärker präsentiert und kann auf mehrere erfolgreiche Ausstellungen zurückblicken. So war sie unter anderem zweimal Initiatorin und Ausstellerin bei den erfolgreichen Ausstellungen „Kunst im gARTen“ und „Kunst im gARTen 2.0“. Edith Kaufmann taucht wie ihr großes Vorbild und Inspiration Pablo Picasso gern in die Welt der Farben und Formen ein, arbeitet vom Gegenständlichen hin zur Abstraktion und möchte den Betrachtern Lust machen, sich dem Erlebnis und der Entdeckung hinzugeben.

Nun freut sich Edith Kaufmann ganz aktuell auf ihre Ausstellung „Zickenkrieg“ im Generationenzentrum St. Josef in Vallendar. Die Vernissage findet am Freitag, den 01. September 2023 um 19.00 Uhr in der Tagespflege und im Innenhof der Einrichtung, Beuelsweg 10, 56179 Vallendar, statt.

Die Ausstellung mit zahlreichen bisher noch nicht gezeigten Werken der Künstlerin ist darüber hinaus am Samstag, 02. und Sonntag, 03. September in der Zeit von 14.30 bis 18.00 Uhr kostenfrei zu sehen.

Edith Kaufmann, die mittlerweile in den renommierten Verein KUN:ST international Stuttgart aufgenommen wurde, wird zu den genannten Zeiten selbst anwesend sein und Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung führen.

Für eventuelle Rückfragen zur Ausstellung steht den Interessierten der Einrichtungsleiter des Generationenzentrums St. Josef, Sven Lefkowitz, unter der Rufnummer 0261-6407182 gerne zur Verfügung.