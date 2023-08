Veröffentlicht am 17. August 2023 von wwa

KOBLENZ – Gewitterfront über dem Präsidialbereich – Nur vereinzelte kleinere Schäden

Das Gewitter, das wie angekündigt am Mittwochabend, 16. August 2023 von Südwesten über das nördliche Rheinland-Pfalz hinweg zog, verursachte bislang keine größeren Schäden. In Koblenz-Stolzenfels kam es im Bereich Königsbach zu einem kleinen Hangrutsch, der auch die B 9 erreichte. Diese musste kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten sind noch im Gange und momentan ist eine halbseitige Sperrung noch notwendig. Im weiteren Verlauf der B 9 in Richtung Moselring musste die B 9 ebenfalls kurzfristig gesperrt werden, da der sogenannte Tieftrog überflutet war. Hier ist die Fahrbahn wieder frei. Zudem sind diverse Gullydeckel hochgedrückt und Bauzäune umgestürzt. Auf der BAB 48, Bendorfer Brücke, kam es auf Grund unangepasster Geschwindigkeit zu einem Unfall, bei dem der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in die Leitplanke rutschte und sich dabei leicht verletzte. Im Bereich Lahnstein kam es ebenfalls zu diversen hochgespülten Gullydeckeln. Einige Keller wurden überflutet und der Tunnel zur Rheinanlage im Bereich Brunnenstraße wurde unterspült. Insgesamt kann man von einem glimpflichen Ausgang sprechen und keine wetterbedingten Verletzten verzeichnen. Quelle: Polizei