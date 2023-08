Veröffentlicht am 17. August 2023 von wwa

SIMMERN – Verkehrsunfall auf der B 50 in Höhe AS Simmern West

Mittwochnachmittag, 16. August 2023, gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 50 in Höhe der Anschlussstelle Simmern West. Ein Unfallbeteiligter fuhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Rheinböllen auf dem rechten Fahrstreifen. Eine weitere Unfallbeteiligte befuhr den Beschleunigungsstreifen in gleiche Richtung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei dürfte die Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt des Fahrzeugs auf der B 50 missachtet haben, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wurden zwei Personen im Fahrzeug der Unfallverursacherin leicht verletzt. Die vier Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Bei dem Fahrer, der sich bereits auf der B 50 befand und nicht für den Unfall verantwortlich sein dürfte, wurde eine Alkoholisierung festgestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Durch die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme kam es für mehrere Stunden zu leichten Einschränkungen des Fahrzeugverkehrs auf der Richtungsfahrbahn Rheinböllen. Quelle: Polizei