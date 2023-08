Veröffentlicht am 16. August 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Motorradfahrer auf der L 257 bei Bad Hönningen gestürzt

Dienstagnachmittag, 15. August 2023, befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Belgien die L 257 aus Richtung Hausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen. In einer scharfen Rechtskurve verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt, an dem Motorrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei