PUDERBACH – Deutschkurs für Geflüchtete – Für Anfänger

Deutschkurs für Geflüchtete, für Anfänger (A1).

Es handelt sich jedoch nicht um einen Alphabetisierungskurs! 37 Vormittage, vom 07. September 2023 bis 22. Dezember 2023, jeweils Mi. Do. Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr. Katholisches Gemeindezentrum Puderbach, Reichensteiner Weg 7, Puderbach. Leitung: Mukengere Cikara, Maschinenbau-Ingenieur. Gebühr: kostenfrei. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

D356 Neu! Atmung erfahren und erleben.

Durch bewusstes Atmen können Sie den täglichen Belastungen des Alltags entgegenwirken und somit ein gesundes Gleichgewicht (wieder)herstellen. Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und bringen Sie, falls vorhanden, Meditationskissen und/oder eine Isomatte mit. 5 x donnerstags,07. September 2023 bis 05. Oktober 2023, von 16:00 bis 17:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, 8-Klassentrakt, Gebäudeteil N. Leitung: Sabine Lichtenthäler, Mental-Trainerin, Klangtherapeuthin/-pädagogin, Hypnotiseurin, Coach für psychische Gesundheit. Gebühr: 90,00 €. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

U333 Indian Fingerfood – Snacks mit exotischer Note.

Frisch, lecker und einfach selbst kochen. Vegetarier bitte melden, damit Alternativen angeboten werden können. Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Restebehälter, Getränke. Mittwoch, 06. September 2023, von 18:00 bis 21:00 Uhr. Stefan-Andres-Realschule plus, Linzer Str. 17 b, Unkel, Raum: Lehrküche 1.18, 1. OG. Leitung: Masud Khan. Gebühr: 22,00 € (zzgl. 15,00 € Lebensmittelumlage, direkt bar an den Dozenten zu entrichten). Anmeldung: Außenstelle Unkel – 02224 180616.

G210 „Angekommen“ – Malkurs für Frauen mit Fluchterfahrung.

Hier können durch das Malen die Sorgen für einige Zeit vergessen werden. 2 x samstags, 09. September 2023 und 16. September 2023, von 12:00 bis 15:45 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Rudolf-Buse-Str. 4, Bad Hönningen. Leitung: Nina Neugebauer. Gebühr: kostenfrei. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied e.V. – 02631 347813.

D225 Acryl Pouring Workshop.

In diesem Workshop lernen Sie, alles über Farben und ihre Techniken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtig: Bitte Kleidung und Schürze tragen, die schmutzig werden dürfen! Die Acrylfarben lassen sich von Textilien nicht mehr entfernen! 2 Tage, Samstag, 09. September 23, von 10:00 bis 18:00 Uhr, 30 Min. Pause und Sonntag, 10. September 2023, von 11:00 bis 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Schulstr. 22, Dierdorf, Werkraum. Leitung: Nicole Geldmacher-Zunft. Staffelpreise von 79,00 € bis 61,00 € je nach Teilnehmenden.Zzgl. 45 € Materialumlage bar am ersten Tag an die Kursleitung zu entrichten. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf – 02689 29114.

R388 Frauenwohlfühltag – Zeit für mich! Ein Tag für mich – der bewegte Frauentag.

In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der VG Rengsdorf. Sei mit dabei und steige einen Tag aus dem „Hamsterrad“ aus. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Bitte bequeme Kleidung, warme Socken, Decke, Yogamatte, Getränke und kleine Snacks für eine gemeinsame Mittagspause mitbringen. Samstag, 09. September 2023, von 12:30 bis 18:30 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, Ehlscheid, Kommunikationsraum. Leitung: Yvonne Zecha-Bartz, Dipl.-Päd., Yoga-Lehrerin. Staffelpreise von 85,00 € bis 65,00 € je nach Teilnehmenden. Anmeldung: Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach – 02634 61113.

