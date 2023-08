Veröffentlicht am 17. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Lust auf Naturgarten? – Vierteiliger Online-Kurs der Kreisvolkshochschule startet

Was genau ist eigentlich ein Naturgarten? Diese Form der Gartengestaltung, die auf natürliche Prozesse und ökologische Zusammenhänge setzt, steht im Fokus einer neuen Reihe der Kreisvolkshochschule: „Dein Naturgarten – probier mal vier!“ heißt es ab dem 6. September jeweils mittwochs in einem Online-Kurs. Die vier Onlinevorträge sind thematisch voneinander unabhängig und bieten eine ideale Möglichkeit, sich unter der Leitung der Biogärtnerin und Wildpflanzen- und Heilkräuterpädagogin Julia Hilgeroth-Buchner bequem von zu Hause aus über Naturgärten zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Durch die interaktive Gestaltung der Vorträge haben die Teilnehmer außerdem Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit anderen Gartenliebhabern auszutauschen. Die Veranstaltungen sind sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Gärtner geeignet.

Darum geht es: Statt auf akkurat gestutzte Hecken und perfekt gemähte Rasenflächen, legen Naturgärtner Wert auf eine vielfältige Pflanzenwelt, die Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Tiere bietet. Dabei wird auf den Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln verzichtet, um die natürlichen Kreisläufe im Garten zu fördern.

Die Termine im Überblick: „Ein Quadratmeter Ernteglück – Der erste Schritt zum Biogemüsegarten“ (6. September) Knackiger Salat, wildromantische Staudenbeete oder Blühmischungen für Biene und Co., alles auf Basis der Permakultur und ganz einfach gemacht – das ist das Thema dieses digitalen Vortragsabends. Wie sind die ersten Schritte zum Anbau von gesundem Gemüse und Kräutern, wie bezieht man naturnahe Blühpflanzen auf kleinster Fläche im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon mit ein?

„Blühende Paradiese für Biene & Friends mit Blühmischungen, Stauden und Kräutern zum nützlingsfreundlichen Garten“ (13. September) Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Biene, Hummel und Co. unsere Unterstützung brauchen. Im Biogarten lässt sich das ganz einfach umsetzen, denn mit den passenden Blühmischungen, Stauden und Kräutern können wir Insekten und vielen anderen Tieren das ganze Jahr über Lebensraum und Nahrung bieten.

„Kräuterjauchen, Kompost & Co. – mit natürlichen Helfern durchs Gartenjahr“ (20. September)

Wer seinen Garten biologisch führt, der möchte ihn auch ganz natürlich düngen und gegen Anfälligkeit stärken. Das ist mit einfachen Mitteln aus der Natur leicht möglich. Die Kursleiterin hält deshalb viele praktische Tipps rund um Kräuterjauchen, Kompostbereitung und Co. bereit.

„Mit dem Hochbeet durch den Winter“ (Mittwoch, 27. September) Das Hochbeet hat sich in den letzten Jahren zum wahren Garten-Star entwickelt, und das nicht ohne Grund. Die rückenschonende Höhe ermöglicht ein komfortables Bepflanzen und Pflegen, es braucht wenig Platz und bringt bei geschickter Planung verlässliche Ernten ein. Dieser Onlinevortrag widmet sich dem Bau, der typischen Schichtung und der Nutzung rund ums Jahr, richtet den Blick aber vor allem auf die Vorbereitung der Wintereinsaaten und -bepflanzung.

Die Vorträge finden jeweils in der Zeit von 19 bis circa 20.30 Uhr statt. Über einen externen Link gelangen die Teilnehmer in den digitalen Vortragsraum. Benötigt werden eine stabile Internetverbindung und ein Rechner mit Kamera und Mikrofon. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 5 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: Was genau ist eigentlich ein Naturgarten? Diese Form der Gartengestaltung, die auf natürliche Prozesse und ökologische Zusammenhänge setzt, steht im Fokus einer neuen Reihe der Kreisvolkshochschule. (Foto: Julia Hilgeroth-Buchner)