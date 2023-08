Veröffentlicht am 15. August 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Auf dem Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz die richtige Fort- oder Weiterbildung für den Herbst finden

Fotografie als neues Hobby in einem Kurs ausprobieren, sich bei einer Exkursion mit der jüdischen Geschichte in Deutschland befassen oder die berufliche Fortbildung besuchen, die für den nächsten Karriereschritt wichtig ist: Die Sommer- und Ferienzeit bietet eine gute Möglichkeit, um sich eine Weiterbildung für die zweite Jahreshälfte auszusuchen. Das Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalz stellt dazu viele Informationen rund um das Thema Weiterbildung und eine aktuelle Übersicht über das Kursangebot in Rheinland-Pfalz bereit. Unter den knapp 20.000 Angeboten von über 660 Anbietern finden alle, die auf der Suche nach der richtigen Weiterbildung sind, den für sie passenden Kurs.

„Ich freue mich sehr darüber, wie vielfältig unsere Weiterbildungslandschaft in Rheinland-Pfalz aufgestellt ist und wie breit gefächert die Angebote sind“, hob Transformations- und Weiterbildungsminister Alexander Schweitzer hervor. „Das Kursportal unseres Landes zeigt einen Großteil dieser Vielfalt und bietet den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern eine gute Anlaufstelle, um sich in den unterschiedlichsten thematischen Bereichen über die Angebote der allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung zu informieren.“

In Zeiten des digitalen Wandels und der Transformation der Arbeits- und Lebenswelt werde das Thema „Lebenslanges Lernen“ immer wichtiger, so Schweitzer. „Hierbei ist die berufliche Weiterbildung eine wichtige Säule der Fachkräftesicherung, die aktiv zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes als Wirtschaftsstandort beiträgt.“ Deshalb sei es wichtig, dass Beschäftigte die Möglichkeit bekommen, sich neue berufsbezogene Kompetenzen anzueignen und ihre bestehenden Qualifikationen weiter ausbauen.

Auch im Bereich des Erwerbs von alltagsbezogenen und persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten sei Weiterbildung nicht weniger bedeutsam: „Bei Fragen der gesellschaftlichen und digitalen Teilhabe können die Angebote des lokalen Erwachsenenbildungsinstituts oder des Onlineanbieters die richtige Antwort und somit Chance sein“, sagte der Weiterbildungsminister.

Das Weiterbildungsportal wird vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau betrieben und führt neben dem breiten Kursangebot zum Kompetenzerwerb auch weiterführende Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten, Qualitätsleitfäden, um eine Weiterbildung besser planen und durchführen zu können, sowie einer Auflistung verschiedener Beratungsstellen.