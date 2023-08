Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

HORHAUSEN – Wandertag des Hospizverein Altenkirchen e.V.

Es war wieder so weit, viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Hospizverein Altenkirchen trafen sich in der Ortsmitte von Horhausen, um sich bei optimalem Wanderwetter zu Fuß auf den Weg durch das wunderschön gelegene Grenzbachtal zu machen. In bewährter Weise führte Wanderführer Bernd Krämer durch Wald und Wiesen bis zum Ziel. Zurück in Horhausen traf man sich in Rudi`s Schlemmerstube zum gemeinsamen Abendessen. Dort wurden die fleißigen Wanderer bereits von weiteren Kolleginnen freudig erwartet und mit leckerem Essen und kühlen Getränken belohnt.

Der Wandertag ist mittlerweile fester Bestandteil des Jahresprogramms für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und eine schöne Gelegenheit, in intensiven Austausch zu kommen und sich untereinander besser kennenzulernen. Marita Türpe dankte als Vorstandsmitglied für die vielfältige und wertvolle Arbeit, die von den Ehrenamtlichen das ganze Jahr über mit viel Herz und Engagement geleistet wird.

Wenn auch Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit und unserem Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ haben, freuen wir uns über Ihren Anruf unter der Tel.: 02681-9837513. Trauen Sie sich!