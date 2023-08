Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald laden zum Netzwerken bei Sport Wäller in Altenkirchen ein

Die Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald e. V. freuen sich, Unternehmer aus der Region zu einer exklusiven Netzwerkveranstaltung einzuladen. Am Dienstag, den 5. September 2023, ab 18:00 Uhr, findet die Netzwerkveranstaltung im Sportgeschäft Wäller Sport in Altenkirchen statt. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das mit einer Betriebsbesichtigung unter der Leitung von Geschäftsführerin Teresa Schreiner beginnt. Dabei erhalten die Gäste spannende Einblicke in die Welt des Sporteinzelhandels und können sich von der Expertise des Unternehmens überzeugen lassen.

Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, exklusiv einzukaufen und sich mit anderen Unternehmern aus der Region zu vernetzen. Das Netzwerken bietet eine ideale Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und potenzielle Kooperationspartner kennenzulernen. Um den Abend abzurunden, wird ein Imbiss serviert.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte Unternehmer können sich bis 29. August 2023 unter www.ihk.de/koblenz mit Eingabe der Nummer 5443612 im Suchfeld anmelden.

Die Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald e. V. freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und einen inspirierenden Abend voller interessanter Gespräche und neuer Kontakte.

Wer oder was sind die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald?

Die Wirtschaftsjunioren sind junge selbstständige Unternehmer, junge Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte unter 40 Jahren, die den Erfahrungsaustausch und den Kontakt miteinander suchen. Sie sind der größte Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland. Der Kreis Sieg-Westerwald besteht seit über 40 Jahren und engagiert sich schwerpunktmäßig bei Projekten für junge Menschen. Wenn die Wirtschaftsjunioren Ihre Neugier geweckt haben und Sie gerne Einblick in unsere Stammtischtreffen haben möchten, melden Sie sich gerne bei Kristina Kutting (kutting@koblenz.ihk.de)