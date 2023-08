Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

DIERDORF – Fahrerin stand in Dierdorf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Beamte der Polizei Straßenhaus kontrollierten am Sonntagabend, 13. August 2023 gegen 23:30 Uhr einen Pkw in der Marktstraße in Dierdorf. Bei der 24jährigen Fahrzeugführerin konnten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Zudem konnten bei einer anschließenden Durchsuchung Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde untersagt. Quelle: Polizei