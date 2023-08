Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

HÜMMERICH – Verkehrsunfall auf der L 270 in Hümmerich – Motorradfahrer schwer verletzt

Sonntagmittag, 13. August 2023 gegen 13:30 Uhr befuhren eine 42jährige Pkw-Fahrerin und ein 59jähriger Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtungen die L 270 in der Ortslage Hümmerich. An der Einmündung zur Bismarckstraße beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links abzubiegen und übersah den entgegenkommenden Zweiradfahrer, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei