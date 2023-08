Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

WINDHAGEN – Auto mutwillig in Windhagen beschädigt

Sonntagnachmittag, 13. August 2023 zwischen 14:30 und 15:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Reinhard-Wirtgen-Straße in Windhagen ein roter Ford Fusion mutwillig beschädigt. Der oder die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe, sowie beide Rücklichter ein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei