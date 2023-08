Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

HILKHAUSEN – Verkehrsunfallflucht in Hilkhausen

Samstag, 12. August 2023, ereignete sich in der Zeit zwischen 13.00 und 17.15 Uhr, in Weyerbusch, im Ortsteil Hilkhausen, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde an der Einmündung Im Dorfgarten/Alte Dorfstraße durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen und ein Zaun beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen Sattelzug mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk SL-… handeln. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei